США не будут бойкотировать Олимпиаду в Сочи - посол в РФ

"Мы не считаем, что наши спортсмены... не надо ими жертвовать для этого", - заявил он в интервью телеканалу "Дождь".

"Нет", - сказал Макфол, отвечая на вопрос ведущей о том, может ли Америка бойкотировать Олимпиаду.

По словам Макфола, об этом говорил и президент США Барак Обама.

На пресс-конференции в августе Обама заявлял, что выступает против бойкота зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, несмотря на несогласие с российским законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Бойкотировать Олимпиаду предлагал ряд американских сенаторов.