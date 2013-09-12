США не будут бойкотировать Олимпиаду в Сочи - посол в РФ
00:56, 12 сентября 2013Мир
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США не будут бойкотировать Олимпиаду в Сочи в свете последних событий на международной политической арене, сказал посол США в России Майкл Макфол.
США не будут бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за событий на международной политической арене / Фото: http://sovetov.su
"Мы не считаем, что наши спортсмены... не надо ими жертвовать для этого", - заявил он в интервью телеканалу "Дождь".
"Нет", - сказал Макфол, отвечая на вопрос ведущей о том, может ли Америка бойкотировать Олимпиаду.
По словам Макфола, об этом говорил и президент США Барак Обама.
На пресс-конференции в августе Обама заявлял, что выступает против бойкота зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, несмотря на несогласие с российским законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
Бойкотировать Олимпиаду предлагал ряд американских сенаторов.
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