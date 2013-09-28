СМИ: В Эстонии для диких животных над шоссе построят мост

Дикие животные смогут пересекать оживленное шоссе между Таллином и Тарту без особых рисков для жизни через привычную для себя среду обитания - зеленый экологический мост, который откроется в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Postimees.

Речь идет о сооружении моста над шоссе, в котором проложен своеобразный коридор, покрытый местной почвой. Слой почвы толщиной 50-60 сантиметров позволит провести озеленение моста или, как его назвали в Эстонии, "экодука". Отрезок шоссе между поселками Арувалла и Козе выбран потому, что здесь проходит коридор миграции лосей.

"Лоси мигрируют сезонно в направлении север-юг. Осенью - к северу на зимние пастбища, а весной - к болотам центральной части Эстонии. Маршрут передвижения лосей на этом участке выявлен благодаря местными охотникам, биологам, принимавшим участие в оценивании влияния проекта на окружающую среду, а также местным жителям",- сказал заведующий службой окружающей среды департамента шоссейных дорог Виллу Люкк.

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Местные виды кустарников и деревьев на мосту будут высажены уже этой осенью, а часть посадочных работ останется провести будущей весной. Люкк отметил, что внешний вид экодука должен быть максимально естественным: дикие животные примут его только в том случае, если при передвижении через мост они будут воспринимать его как свою привычную среду обитания.

"Экодук не должен казаться диким животным искусственным сооружением. Так, например, коридор не должен располагаться на слишком крутой возвышенности, а по другую сторону экодука должен быть виден лес, в сторону которого можно двигаться",- сказал Люкк.