Теперь в Одессе с диким животным не сфотографируешься - горсовет запретил

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня, 19 февраля, в ходе сессии.

Как сказано в решении, решение принято с целью защиты диких животных во исполнение законов Украины «О защите животных от жестокого обращения», «О ветеринарной медицине», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Об охране окружающей природной среды», а также - приказа Министерства экологии и природных ресурсов №429 от 30 сентября 2010 г. «Об утверждении порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи, или в полувольных условиях».

Контроль за выполнением решения возложен на управление экологии и развития рекреационных зон горсовета.