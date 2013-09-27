В Берлине разрешили отстрел бобров

Такое решение принял Земельный суд. Земельные округа и города могут сами установить особо затронутые области, где «возможно проводить предупредительные меры против бобров без особого разрешения», передает euromag.ru. За это решение проголосовали все фракции. А значии, теперь «в отдельных случаях разрешено умертвление». При этом бобер остается под защитой.

На бобров особенно жалуются крестьяне, чьи пруды страдают, отмечает Bild.

Звери так быстро размножились, что в Марке сейчас живет уже около 2700 бобров. Особенно на Эльбе, Одере, в Укермарк и в районе Эльба-Эльстер. Их можно также встретить в районах Шпреевальда и Пригница.