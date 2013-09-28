На конкурсе "Мисс мира 2013" победила филиппинка (фото)

Победительницей одного из наиболее престижных конкурсов красоты "Мисс мира", который проходил в этом году с участием девушек из 130 стран на индонезийском острове Бали, стала представительница Филиппин Меган Янг (Megan Young), передает корреспондент РИА Новости.

В топ-10 вошли представительницы Ганы, Ямайки, Испании, Индонезии, Англии, Непала, Франции, Австралии, Бразилии и Филиппин. В финальный тур топ-5 вошли мисс Франция, Филиппин, Ганы, Бразилии и Испании. Отдельно была отмечена "победительницей зрительских симпатий"мисс Гибралтар.

Согласно традиции, корону "Мисс мира" 2013 года вручила победительница прошлогоднего конкурса Юй Вэнься из КНР.

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В этом году конкурс, финал которого транслировался в прямом эфире в более чем 180 странах, из-за протестов радикально настроенной части индонезийских мусульман впервые проходил без традиционного выхода участниц в бикини. Накануне финала диппредставительства Австралии, Великобритании и США в Индонезии предупредили граждан этих стран об угрозе "Мисс мира"на Бали со стороны исламистов, и красавиц охраняли 700 полицейских.

"Мисс мира" - ежегодный всемирный конкурс красоты. Является одним из наиболее престижных конкурсов красоты в мире. Его история берет начало в 1950-х годах.