Возле Австралии затонуло судно, перевозившее более 100 мигрантов

Судно перевернулось и затонуло примерно в 220 километрах от Острова Рождества. К поисково-спасательным работам подключен корабль австралийских ВМС и разведывательный самолет.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на австралийскую телерадиовещательную корпорацию АВС.

По предварительным данным, судно перевозило 105 мигрантов. Других подробностей не сообщается.