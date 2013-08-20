Возле Австралии затонуло судно, перевозившее более 100 мигрантов
09:28, 20 августа 2013Мир
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Судно, перевозившее более 100 мигрантов, затонуло в Индийском океане на пути в Австралию.
Судно перевернулось у Острова Рождества
Судно перевернулось и затонуло примерно в 220 километрах от Острова Рождества. К поисково-спасательным работам подключен корабль австралийских ВМС и разведывательный самолет.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на австралийскую телерадиовещательную корпорацию АВС.
По предварительным данным, судно перевозило 105 мигрантов. Других подробностей не сообщается.
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