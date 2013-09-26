В Англии могут закрыть 30 университетов из-за нехватки средств

Согласно исследованиям, из-за сокращения образовательного бюджета и уменьшающегося количества правительственных грантов под угрозой закрытия оказались три десятка британских вузов, передает Russia Today.

«Некоторым вузам придётся объединиться — у нас слишком много университетов, и мало возможностей экономически поддерживать их независимость», - заявил Кридланд на съезде Лейбористской партии.

«Я не хочу сокращать число студентов, - добавил Кридланд. — Некоторые вузы просто слишком малы для того, чтобы обеспечивать свою финансовую самостоятельность, особенно в условиях оттока иностранных студентов».

Пэм Пэтлоу, представитель группы Million+, объединяющей новые университеты страны, не согласна с этим утверждением. Она говорит, что проблема заключается не в количестве студентов или учебных заведений, а в недостаточно оптимизированном финансировании.

Читайте также: Четыре вуза объединят в Университет телекоммуникаций

Согласно исследованию, проведенному PA Consulting Group, из-за сокращения бюджета на образование и уменьшения правительственных грантов могут закрыться до 30 британских вузов.

Среди университетов, которым может грозить объединение или закрытие, такие вузы как London Metropolitan University, University of East London, University of Cumbria и Liverpool Hope University.