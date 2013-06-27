Четыре вуза объединят в Университет телекоммуникаций
02:39, 27 июня 2013Общество
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Кабинет министров принял решение о создании Государственного университета телекоммуникаций на базе четырех профильных вузов.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего распоряжения на заседании правительства журналистам сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник.
По информации Табачника, в госуниверситет будут объединены: Университет военной связи и телекоммуникаций в Житомире, Госуниверситет информационно-коммуникационных технологий, Университет спецсвязи и телекоммуникаций и Университет информации и телекоммуникации.
Табачник отметил, что при объединении будут сохранены все кафедры, лаборатории, а также персонал вузов.
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