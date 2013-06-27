Четыре вуза объединят в Университет телекоммуникаций

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего распоряжения на заседании правительства журналистам сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник.

По информации Табачника, в госуниверситет будут объединены: Университет военной связи и телекоммуникаций в Житомире, Госуниверситет информационно-коммуникационных технологий, Университет спецсвязи и телекоммуникаций и Университет информации и телекоммуникации.

Табачник отметил, что при объединении будут сохранены все кафедры, лаборатории, а также персонал вузов.