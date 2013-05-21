Левада-центр оказался перед угрозой закрытия

Об этом говорится в заявлении Гудкова, опубликованном на сайте организации.

Здесь же опубликовано предостережение прокуратуры, в котором ведомство потребовало от центра зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В документе, датированном 15 мая, сказано, что «Левада-центр» получает деньги от иностранных организаций. По информации прокуратуры, с 2009 года служба получила не менее 800 тысяч долларов. При этом центр, по мнению надзорного ведомства, своими публикациями и выступлениями сотрудников в СМИ формирует общественное мнение, участвуя таким образом в политической жизни России.

Лев Гудков в ответ на решение прокуратуры заявил, что иностранные деньги — это пожертвования, выигранные на конкурсе гранты, а также плата за коммерческие исследования. По его словам, доля таких денег в бюджете «Левада-центра» составляет всего 1,5-3 процента. При этом он отметил, что центр, в отличие от других российских социологических служб, не получает финансирования от государства.

«Левада-центр» считается одним из самых авторитетных центров России по исследованию общественного мнения, отмечает Лента.ру. Он, в частности, известен публикацией опросов, в которых россияне выражают свои оппозиционные настроения.