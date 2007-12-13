Российский премьер ищет миллиард, мол, ”потерялся по дороге”

Премьер-министр России Виктор Зубков попросил вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина узнать, куда делся миллиард рублей, выделенный из бюджета на восстановление города Невельска. Об этом сообщает Лента.ру.При августовском землетрясении в Невельске (Сахалинская обл.), погибли два человека и были разрушены десятки домов. Сила землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера.

При этом Зубков подчеркнул, что, по его мнению, "миллиард потерялся по дороге". Два дня назад премьер-министр побывал в Невельске с рабочим визитом.

Невельск запросил на ликвидацию последствий землетрясения 6,6 миллиарда рублей. Для Зубкова дело перевода денег в этот город стало особенно важным, поскольку одно из его первых распоряжений на посту премьер-министра было связано именно с ним. На заседании правительства 20 сентября Зубков раскритиковал чиновников за то, что они медлят с отправкой денег на восстановление Невельска.

Кроме того, на том же заседании он распорядился отправить в командировку на Сахалин директора Департамента экономики и финансов правительства Антона Дроздова и велел ему оставаться там, пока средства не будут перечислены в бюджет Невельска. Это решение Зубкова вызвало широкий резонанс в СМИ.

Однако сегодня же, чуть позже обращения премьера, Минфин признал, что миллиард никто никуда и отправлял.

"Поскольку предложения министерства регионального развития по финансированию объектов, подлежащих первоочередному строительству, предусматривают сумму, превышающую первоначально запланированную на 1,047 миллиарда рублей, а также в связи с тем, что часть финансирования предусмотрена в 2008 году, после соответствующего анализа в министерстве финансов будут определены источники дополнительного финансирования для поддержки Сахалинской области", - говорится в сообщении Министерства.