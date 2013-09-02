На Луганщине поезд переехал мужчину, заснувшего на переезде

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, происшествие произошло 1 сентября в 01:25 на расстоянии 80 м от железнодорожного переезда, расположенного по ул. Л.Чайкиной с. Дзержинский. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

По теме: В Индии поезд переехал толпу людей, выходивших из другого поезда

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Проводится досудебное расследование.