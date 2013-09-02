На Луганщине поезд переехал мужчину, заснувшего на переезде

13:07, 02 сентября 2013
Общество
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В Луганской области на подъездном пути станции Любимовка маневровый локомотив смертельно травмировал 27-летнего гражданина, который уснул на переезде.

Мужчина скончался на месте от полученных травм

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, происшествие произошло 1 сентября в 01:25 на расстоянии 80 м от железнодорожного переезда, расположенного по ул. Л.Чайкиной с. Дзержинский. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

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Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Проводится досудебное расследование.

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