США признали факт незаконной прослушки спецслужбами тысяч телефонов

Новая информация о деятельности АНБ была размещена 10 сентября на сайте Национальной разведки США, сообщает Лента.ру.

Согласно обнародованной информации, отслеживание телефонных номеров во многих случаях велось без обязательной по закону санкции суда по контролю за внешней разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC). У специалистов АНБ существовал список из 17 тысяч телефонных номеров, данные которых подвергались анализу. Санкция суда имелась лишь в отношении двух тысяч номеров из этого списка.

В АНБ ранее заявляли, что отслеживают лишь те телефонные номера, в отношении которых удалось получить судебную санкцию и владельцы которых подозреваются в причастности к террористической деятельности.

Обнародовать новую порцию документов, связанную с деятельностью АНБ, администрации Обамы пришлось после удовлетворения судом иска Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF), занимающегося защитой прав интернет-пользователей.

О программах слежки, разработанных АНБ, стало известно благодаря документам, которые предоставил в распоряжение прессы экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Обвиняемый властями США в разглашении государственной тайны Сноуден в настоящее время находится в России, где ему предоставлено временное убежище сроком на один год.