Верховный суд Италии решил, что Берлускони сядет на 4 года

21:08, 01 августа 2013
Мир
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Верховный суд Италии подтвердил обвинительный приговор Берлускони.

Приговор Берлускони окончателен /Фото: Wikipedia.org

Кассационный (верховный) суд Италии в четверг подтвердил обвинительный приговор экс-премьеру Сильвио Берлускони, приговоренному к четырем годам заключения по громкому делу о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset, пишет РИА Новости.

При этом решение о запрете занимать государственные должности Касспционный суд вернул в апелляционную инстанцию для пересмотра.

Апелляционный суд в мае приговорил Берлускони к четырем годам тюремного заключения и постановил, что известный политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.

Приговор Кассационного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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