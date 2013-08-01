Верховный суд Италии решил, что Берлускони сядет на 4 года

Кассационный (верховный) суд Италии в четверг подтвердил обвинительный приговор экс-премьеру Сильвио Берлускони, приговоренному к четырем годам заключения по громкому делу о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset, пишет РИА Новости.

При этом решение о запрете занимать государственные должности Касспционный суд вернул в апелляционную инстанцию для пересмотра.

Апелляционный суд в мае приговорил Берлускони к четырем годам тюремного заключения и постановил, что известный политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.

Приговор Кассационного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.