Россия и США договорились о надзоре над химоружием Сирии

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри сегодня - в третий день переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Керри, Москва и Вашингтон договорились о том, какого типа химическое оружие должно быть вывезено из Сирии и уничтожено.

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си..

Дамаск должен в течение недели представить полный список химического оружия, которым располагает на данный момент.

Предполагается, что соглашение вступит в силу после принятия резолюции ООН, в которой будет указаны санкции на тот случай, если Сирия не выполнит своих обязательств.

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Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что в начале следующей недели инспекторы ООН представят Совбезу доклад, который всецело подтвердит факт использования химоружия в пригороде Дамаска в августе этого года.