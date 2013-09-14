BBC: Япония запустила в космос более дешевую ракету

"Эпсилон" по размерам вдвое меньше предыдущего типа японской ракеты.

Она имеет более надежную систему проверки безопасности работы систем, сообщает BBC Украина.

Стоимость "Эпсилон", по данным космического агентства Японии, составляет 37 миллионов долларов.

Это примерно половина средств, расходуемых на изготовление ракеты предыдущего типа.

За стартом новой ракеты наблюдало много зрителей.

Все желающие могли отслеживать запуск через интернет-трансляцию.

Среди грузов, ракета доставила в космос, крупнейший в мире орбитальный телескоп, благодаря которому научные исследователи смогут получить больше информации о других планетах Солнечной системы, в частности, Венере, Марсе и Юпитере.

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По официальным сообщениям, ракета достигла заданной точки орбиты на высоте примерно 1000 км от земной поверхности.

Расходы на запуск ракеты тоже уменьшены, поскольку на этапе старта "Эпсилон" необходимо всего 8 специалистов, вместо 150.