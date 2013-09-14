Молдавия обсудит с Россией запрет экспорта вин

На прошлой неделе главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что импорт винодельческой продукции из Молдавии приостановлен из-за претензий к ее качеству.

Подробнее об этом сообщила агентству "Новости-Армения" министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман, передает РИА Новости.

"Молдавская сторона готова к консультациям с российскими партнерами по всем параметрам и претензиям, которые выдвигаются, и в этих целях на следующей неделе в Москву будет отправлена делегация, в состав которой войдут министры экономики и сельского хозяйства", - сказала Герман.

"Это торговое эмбарго, и мы считаем, что нужно прибегать к возможностям двухстороннего диалога, чтобы обсудить, все эти проблемы, перед тем, как вводить такие меры",- заявила Герман. По ее словам, на данный момент Молдавия имеет дело с полным отказом РФ принимать экспорт молдавского вина своей на территории.

"То есть, это является, так называемым торговым эмбарго, которое мы считаем в принципе необоснованным, потому что мы готовы выполнять абсолютно все технические требования сертификации качества нашей винодельческой продукции, и нам кажется, что мы даже очень соответствуем всем этим нормам и стандартам" - добавила министр.

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Говоря о механизмах решения проблемы, Герман подчеркнула необходимость двухстороннего диалога, а также активизации существующих механизмов в рамках ВТО, членами которой являются обе страны. Она также напомнила, что Молдавия, как и Россия, являются участниками соглашения о зоне свободной торговли СНГ.