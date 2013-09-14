ООН обещает поддержку для США и РФ в уничтожении сирийского химоружия
15:39, 14 сентября 2013Мир
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствует договоренность РФ и США по уничтожению химоружия в Сирии и обещает поддержку ООН по реализации этого соглашения.
Пан Ги Мун поддерживает договоренность РФ и США
"Генеральный секретарь приветствует, что РФ и США достигли договоренности касательно уничтожения химоружия в Сирии. Генсек ООН обещает полную поддержку ООН по реализации данного плана", - говорится в заявлении ООН.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ООН.
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Пан Ги Мун выразил надежду, что договоренность США и РФ предотвратит дальнейшее применение химоружия в Сирии.
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