В Одесской области из-за наводнения эвакуировано почти 600 человек

В Одесской области в результате сильных осадков в течение 12-13 сентября в 5 населенных пунктах трех районов подтоплено 308 жилых домов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Тарутинском районе остаются подтопленными 258 жилых домов, откачана вода из 46 (было подтоплено - 304). В частности, в с. Березино остаются подтопленными 155 жилых домов, откачана вода из 25 (было подтоплено 180, в которых проживает 380 человек, 16 домов повалено и 45 под угрозой повреждения); в с. Победа - остаются подтопленными 97 жилых домов, откачана вода из 3 (было подтоплено – 100, в которых проживает 285 человек, 2 дома повалено и 7 частично повреждено); в с. Красное – остаются подтопленными 6 домов, откачана вода из 18 (было подтоплено – 24, в которых проживает 95 человек);

В Болградском районе в селе Новые Трояны остаются подтопленными 43 жилых дома, откачана вода из 7 (было подтоплено 50, проживает 230 человек).

В Арцизском районе остаются подтопленными 7 жилых домов, откачана вода из 16 (было подтоплено - 23). В частности, в с. Веселый Кут остаются подтопленными 7 жилых домов, откачана вода из 6 (было подтоплено – 13, проживает 52 чел.); в селе Теплица откачана вода из всех 5 жилых домов, которые были подтоплены (проживает 8 чел.); в с. Павловка откачана вода из всех 5 жилых домов, которые были подтоплены (проживает 5 чел.).

Временно отселен 551 человек из 6 населенных пунктов (с. Березино – 240 чел., с. Красное – 150 чел., с. Веселый Кут – 104 чел., с. Победа – 41 чел., с. Теплица – 8 чел. с. Павловка – 8 чел.).

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По состоянию на 7 часов 14 сентября фиксируется спад уровня воды в подтопленных населенных пунктах, говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий ненастья привлечено 250 человек, 60 единиц техники и 20 мотопомп, из них от ГСЧС Украины 130 человек личного состава, 41 единица техники и насосного оборудования.

На случай дальнейшего осложнения ситуации образован резерв сил и средств в составе 133 человек, 41 техники и насосного оборудования от ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, для проведения аварийно-спасательных и других безотлагательных работ.