Франция извинилась перед избитыми участниками капеллы ”Думка”

Посольство Франции в Украине от имени властей своей страны принесло извинение участникам украинской Национальной академической капеллы «Думка», которых избили французские полицейские.

Как сообщили УНИАН в посольстве Франции, 7 декабря в городе Клермон-Ферран во время гастрольного тура капеллы «Думка» произошел инцидент при участии сотрудников полиции. Посольство направило обращение в компетентные органы французской власти для получения необходимой информации.

Оказалось, что речь идет о двойном недоразумении. Французская полиция в гражданском подумала, что имеет дело с мошенниками. Участники капеллы “Думка”, в свою очередь, подумали, что перед ними не настоящие полицейские, а рэкетиры. Из-за языкового барьера стороны не смогли снять недоразумение. Возник спор, вследствие которого двое участников капеллы “Думка” были задержаны, но быстро отпущены, после выяснения ситуации.

От имени французских властей посольство Франции в Украине принесло свои извинения участникам капеллы “Думка” в письме, которое направил посол директору хоровой капеллы Евгению САВЧУКУ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, во Франции сотрудники полиции избили четырех участников украинского художественного коллектива капеллы „Думка”.

По информации, полученной от организатора гастрольного тура, четверо участников коллектива вышли из гостиницы в ближайший супермаркет для приобретения продуктов. Поскольку указанные лица получили от организатора тура купюры в пятьсот евро, при расчете в магазине наличие таких купюр вызвало подозрение у работников супермаркета, которые, в свою очередь, вызвали полицию для проверки действительности денежных знаков.

Согласно разъяснениям руководителя художественного коллектива, в супермаркет прибыли неизвестные лица в гражданской одежде и начали требовать у двух членов коллектива все имеющиеся у них деньги. Не владея французским языком, украинские музыканты не могли понять, чего от них требуют и оказали сопротивление. Как было впоследствии выяснено, сопротивление было оказано бригаде быстрого реагирования полиции. Представителями французской полиции была применена сила. Избитые украинские граждане в наручниках были доставлены в ближайший комиссариат полиции. После проведенного допроса два участника инцидента были освобождены, еще два члена коллектива были взяты под стражу, сообщили в МИД.

После получения вышеупомянутой информации, посольством Украины во Франции были приняты безотлагательные меры с целью обеспечения гражданам Украины надлежащей защиты. Соответствующие обращения были направлены в полицию, МИД Франции и офис прокурора города Клермон-Ферран. Ситуация осложнялась вынесенным постановлением прокурора о временном аресте граждан Украины, обжалование которого, учитывая позднее время и выходные дни, было возможным только в понедельник, 10 декабря. По требованию посольства задержанным был предоставлен переводчик.

По данным МИД, поскольку после соответствующей проверки денежные знаки были признаны действительными, и, учитывая отсутствие у полицейских признаков профессиональной принадлежности во время задержания украинцев, посольство обратилось к представителям французских правоохранительных органов с требованием принять срочные меры с целью немедленного освобождения безосновательно задержанных граждан Украины. Представители комиссариата полиции извинились за „недоразумение” и признали ошибку французских полицейских при задержании украинских деятелей искусств, подчеркнули в МИД.

Задержанные граждане Украины были освобождены и после этого они обратились в ближайшее медицинское учреждение с целью снятия побоев. Потерпевшим были предоставлены координаты адвокатского объединения „Дюссо”, которое выразило готовность предоставить содействие гражданам Украины в оформлении соответствующего судебного иска с целью обжалования действий французской полиции.