Независимость Украины: двадцать два года человеческих потерь

По разным подсчетам, добровольно отказались жить и платить налоги в Украине 6,5 миллионов человек, то есть, почти 15% населения страны. Из них, по данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) 67% составляют мужчины, 33% - женщины (по итогам 2011 года).

Часть мигрантов, покинув родные пенаты, уже сменили гражданство, часть еще планируют сделать этот шаг, а многие только когда-нибудь приедут на Родину получать социальную пенсию.

Впрочем, есть и цифры поскромнее. Некоторые эксперты считают, что искать счастья за рубежом отправились лишь 2,5 миллиона украинцев. Но, в любом случае, статистика неумолима: 43% мигрантов уезжают из Украины в другие страны на постоянное место жительства (в том числе, с целью воссоединения семьи), еще по 20% - чтобы учиться и работать. При этом, 37% от общего числа мигрантов не знают, вернутся ли они в Украину, 25% заявляют, что не вернутся, а 13% отмечают, что все будет зависеть от того, изменится ли ситуация в стране к лучшему.

Учитывая, что лишь в 2011 году гражданам Украины было выдано 204 тысячи видов на жительство, что сделало их лидерами в мире по получению паспортов ЕС, ситуация к лучшему у нас пока не меняется.

Более того, за 22 года независимости, согласно социологическим исследованиям, 36% населения страны поняли, что не хотели бы родиться в ней вновь. Еще 15% респондентов отмечают, что, если бы имели возможность выбрать страну, где родиться, выбрали бы государства Евросоюза, еще 4% - США. Россию, Беларусь, Казахстан предпочли бы около 10%, еще 2% - продолжают ностальгировать по СССР.

Иностранная пресса и вовсе признала Украину государством, в котором существуют «худшие условия для рождения ребенка, а также неэмоциональные, нетолерантные и неприветливые люди» (Washington Post). В то же время, из 80 стран, где в ближайшие годы будет лучше всего родиться с точки зрения безопасности и благополучия, Украина, по версии The Economist, заняла 78 место.

Среди этого потока мигрантов страну покидают лучшие умы, таланты и силы. К примеру, только с 1996 по 2011 годы, из Украины на постоянное место жительства за границу выехало более полутора тысяч ученых (в основном, мужчины в возрасте 30-40 лет). Своим новым домом они, чаще всего, выбирали США, Германию и Россию. И, если в ближайшие годы кто-то из них получит мировое признание, скорее всего, о нем напишут, как об американце или немце «украинского происхождения».

Творческие личности и украинский след на западе

Перефразируя известную поговорку про русских, можно смело заявить: «потри каждую мировую знаменитость и отыщешь там украинский след». К примеру, родители Сержа Генсбура – поэта, композитора, режиссера, были родом из Феодосии и Харькова. Дедушка знаменитого музыканта Лени Кравитца и прабабушка звезды Сильвестра Сталонне – обычные украинцы. Писатели Чак Паланик и Станислав Лем, фокусник Девид Коперфильд, актеры Дастин Хофман и Стивен Спилперг – все имеют украинские корни...

Собственно, если самая известная украинская обитательница Голливуда Мила Йовович (родилась в Киеве) уехала еще до развала Союза, то нескольких многообещающих звездочек потеряла уже молодая независимая украинская держава. К примеру, девушка Джеймса Бонда 2008 года, партнерша Тома Круза по нескольким фильмам и просто знаменитая модель, уроженка Бердянска Ольга Куриленко, сменила украинское гражданство на французское, выйдя замуж за фотографа в начале своей модельной карьеры. Сегодня одна из красивейших женщин планеты (по версиям американских журналов) и популярная голливудская актриса хоть и считает Украину Родиной, но лишь изредка наведывается в Бердянск и считает себя француженкой. А жить и вовсе предпочитает в Лондоне.

Самая сексуальная девушка мира 2013 года (по версии, опять же, американских СМИ) Мила Кунис – приехала в Штаты тоже из Украины, в 1991 году. По словам ее родителей, так семья спасалась от антисемитизма, захлестнувшего только что получившее независимость государство. Сегодня Кунис – весьма успешная молодая актриса: снимается в нескольких картинах за год, встречается с бывшим мужем Деми Мур Эштоном Катчером и обещает приехать в родные Черновцы: «Я давно хочу это осуществить, приехать вместе с моей семьей – родителями и братом».

…и на востоке

Впрочем, украинская творческая интеллигенция (многие композиторы, певцы, актеры и журналисты) предпочли сменить украинское гражданство на российское – Олимп славы РФ состоит из украинцев едва ли не на половину. Многие, из них, конечно, покинули Украину в последние годы существования СССР. Это братья Меладзе, композитор Игорь Крутой, шоумен Александр Цекало, певицы Лолита и Лариса Долина, и многие другие.

Однако, и независимая Украина не прекратила «поставки» творческих людей в белокаменную. За последние лет пять уехали в Москву певицы Елка, Анна Седакова (которая, впрочем, впоследствии, перебралась в США) и Вера Брежнева. Все они уверяют, что менять гражданство не планируют, так как чувствуют себя украинками. Но и жить в нашей стране не собираются.

Государство Украина не соответствует представлениям о комфортной жизни и телеведущей и актрисы, матери пятерых детей Снежаны Егоровой. «Если все будет так катиться в пропасть, и мы будем превращаться, во всех отношениях, в ресурсный придаток, то я бы хотела для своих детей более комфортной и понятной жизни», - заявила актриса, добавив, что для эмиграции рассматривает две страны — США или Канаду.

Не против сменить украинское гражданство на американское и украинский дизайнер Ольга Громова. «Я очень любила нашу страну, но всему есть предел... Украина для меня уже в прошлом», - заявила она в одном из телевизионных реалити-шоу.

В то же время, в Штаты уже подалась юная украинская певица, участница Евровидения Мика Ньютон. Девушка пока не заговаривает о ПМЖ, но кто же от него откажется, если все получится?

К слову, есть и другие примеры. Недавно об эмиграции с пафосом заявила молодая певица Анастасия Приходько, отметив, что в Украине «проблемы с шоу-бизнесом».

Проблемами с восприятием Украиной оперы объяснил свое желание уехать в США и певец Владимир Гришко. В частности, с присущим ему апломбом, заслуженный артист Украины заявил, что уезжает жить и работать в США на двадцать лет. Потому как в Украине, по его мнению, настоящая музыка никому не нужна. Правда, после этого, певец был замечен журналистами в Киеве. Стало быть, пока Гришко еще «на чемоданах».

«Делай то, что умеешь лучше всего»

Впрочем, если украинская творческая интеллигенция, превратившись в мигрантов, занимает довольно узкие ниши популярности, то украинским IT-специалистам равных в мире нет. Имена «технарей» из Украины в эру развития информационных технологий и Интернета — у всех на слуху.

Так, основатель крупнейшей в мире системы электронных платежей PayPal, которую в 2002 году корпорация eBay купила за 1,5 млрд долларов, он же — бывший вице-президент по разработкам в Google, он же — один из столпов Кремниевой долины, экс-киевлянин Макс Левчин – в 16 лет стал американским эмигрантом по воле родителей.

Примечательно, что уже прославившегося Макса Левчина «своим» считает наша ближайшая соседка — Россия. Впрочем, в Советском Союзе еврейской семье (папа — поэт и прозаик, мама — физик-теоретик) жилось не просто, поэтому в 1991 году, под влиянием антисемитских настроений в своем окружении, Левчины и переехали в Чикаго.

Сам Макс вспоминает, что, когда они жили в Киеве, на их входной двери кто-то регулярно рисовал звезду Давида. Впрочем, не последнюю роль в принятии решения об эмиграции сыграли и антисоветские настроения его отца — Рафаэля Левчина, который, еще будучи студентом попал под «присмотр» КГБ.

Кроме того, по словам Макса, одной из причин, по которой семья эмигрировала, был его призывной возраст. «В русской армии высокий уровень смертности... Вот почему мы уехали», - рассказывал он в интервью Jrtelegraph.

Впрочем, именно в Украине, Макс, будучи выпускником киевской математической спецшколы, неплохо изучил английский и математику. «Мои родители начали учить меня английскому еще в Украине в возрасте до двух лет», - рассказывал он. После эмиграции это позволило ему свободно общаться в США, поразить американцев глубиной математических знаний и поступить в Иллинойский университет в Урбана-Шампейн — кузницу нобелевских лауреатов.

После окончания университета Макс переехал в Кремниевую долину и начал свой бизнес с нуля. Сегодня же его состояние оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

В частности, Левчин создал компанию Slide, которая одной из первых занималась созданием социальных приложений: сервис удобного отображения большого количества фотографий для пользователей социальной сети MySpace, а позже — Facebook. Компания была продана Google за 200 млн долларов.

Одним из последних достижений можно также назвать приложение для iPhone – Glow, помогающее женщинам и их партнерам выбрать оптимальный день для зачатия. В дополнение к сервису Glow Левчин и его компаньоны основали некоммерческий фонд Glow First, призванный помочь бесплодным парам оплатить медицинские услуги, связанные со вспомогательными репродуктивными технологиями. На старте Левчин лично внес в Glow First собственный миллион долларов.

Кроме того, Макс намерен создать компанию, которая станет конкурентом Google. При этом, ходят слухи, что центр разработок он намерен разместить Киеве. Каких-либо других подтверждений того, что эта «легенда интернета» как-то ассоциирует себя с Украиной, к сожалению, нет.

«В Украине есть огромные таланты, которые нужно отшлифовать и направить в правильное русло»

Совсем другая история с отношением к Родине — у эмигранта из Украины, основателя компании Frayman Group Юрия Фраймана. Несмотря на то, что он имеет американское гражданство, его бизнес плотно «завязан» на Украине.

Юрий Фрайман родился в Одессе еще в 60-х, уже в зрелом возрасте перебрался в Европу, а затем переехал в США. Свое сотрудничество с американцами украинец начал еще в 1993 году, когда в качестве независимого консультанта помогал адвокатским фирмам США внедрять и реализовывать передовые решения по управлению информацией о клиентах компаний (начиная от получения информации от клиента и до получения конечного результата). Позже, уже в качестве разработчика программного обеспечения в компании Pierce-Leahy, он предвидел, как использование различных технологий для обеспечения внутрикорпоративных процессов, в особенности связанных с делопроизводством, может быть выгодным для правовой индустрии.

В 2007 году Фрайман основал компанию Frayman Group, которая стала проводить проверку клиентов юридических фирм с помощью специальной программной платформы. Грубо говоря, компания предоставляет юридическим фирмам особое программное обеспечение, которое позволяет клиентам автоматизировать бизнес-процессы, снижает риски, повышает конкурентоспособность и помогает соблюдать различные нормативные требования.

За такое программное обеспечение крупнейшие адвокатские компании США готовы платить до 300 тыс. долларов. Поэтому среди клиентов Frayman Group — едва ли не половина «золотой сотни» иностранных юридических фирм.

На сегодняшний день Frayman Group работает по всему миру, имея офисы в Киеве, Лондоне, Торонто и Нью-Йорке. При этом, к разработке программного обеспечения Юрий Фрайман привлекает, в том числе, украинских программистов (не менее 60% всех сотрудников компании – украинцы). По его мнению, для мирового признания хорошему украинскому стартапу необходимо сотрудничество с человеком, который разбирается в западном рынке, со связями на рынке США и, при этом, опыте постройки бизнеса в Украине.

«Я всегда был уверен, что в Украине есть огромные таланты, которые нужно отшлифовать и направить в правильное русло», - отметил сам Фрайман в интервью одному из украинских изданий.

Собственно, эти таланты позволяют превратить технические разработки в один из самых востребованных украинских товаров в мире. Именно таким товаром стал сервис распознавания образов Viewdle (Юрий Фрайман сначала проинвестировал этот украинский стартап, а, со временем, возглавил совет директоров компании), который в 2012 году приобрела корпорация Google. По разным оценкам, сумма сделки составила от 30 до 45 миллионов долларов. «Я не против помочь другим украинским стартапам вырасти в серьезный бизнес», - говорит Фрайман.

«Нашим офисом был Starbucks»

В свою очередь, бывший украинец, а ныне — гражданин Канады, соучредитель и генеральный директор фотохостинга 500px.com (был признан лучшим канадским стартапом 2012 года) Олег Гуцол, пока исповедует совсем другую политику развития бизнеса. Команда 500px состоит исключительно из канадских разработчиков и дизайнеров. И, несмотря на планы развития компании не только в Торонто, но и в Калифорни (в Кремниевой долине), Олег намерен искать технический персонал именно в Канаде.

Интерес к компьютерам и программному обеспечению проявился у экс-киевлянина еще в детстве. По его словам, произошло это еще в 9 лет, когда у Олега появился первый компьютер. «Думаю, что в то время я решил, что хочу быть программистом», - делится он воспоминаниями.

Олег закончил специализированную киевскую школу №115 с углубленным изучением иностранных языков и успел поступить в КПИ. Впрочем, оканчивать этот украинский технический ВУЗ не пришлось. Эмигрировав в Канаду, Олег Гуцол изучал прикладную информатику в Университете Райерсона в Торонто и начал развивать свой интернет-бизнес, еще будучи студентом, с ЖЖ-сообщества.

«Где-то в 2003 году, Евгений (эмигрант из России Евгений Чеботарев) и я начали искать платформу для обмена фотографиями, чтобы видеть работы известных фотографов и учиться у них лучше фотографировать. Но мы ничего не могли найти, соответствующее нашим требованиям, поэтому решили создать это сами», - рассказывает Олег.

В 2007 году команда 500px из четырех человек «работала» в кофейнях Торонто. «Starbucks был нашим офисом», - вспоминает Гуцол.

На протяжении нескольких лет компания существовала, не получая какого-либо капитала извне, пока Джон Ф. Ф. Френкель из Venture Partners не стал ее первым инвестором. Вскоре после этого 500px достигла прибыльности. И в 2012 году, по словам Олега Гуцола, компания заработала больше миллиона долларов, предлагая пользователям услугу премиум-подписки. В 2013 году 500px планируют удвоить или даже утроить эту цифру.

К слову, о бизнесе на исторической Родине создатели 500px пока не задумываются. Все дело — в бюрократии, которая сопровождает любого предпринимателя на постсоветских просторах. «В Канаде, чтобы открыть бизнес, достаточно провести полчаса в интернете», - делится впечатлениями коллега Олега Гуцола Евгений Чеботарев.

По его словам, представить возвращение на Родину ему не трудно. Просто в Канаде комфортнее и вести бизнес, и жить.

«В Украине мне, как спортсмену, делать нечего ни сейчас, ни в будущем»

Впрочем, самые крупные потери за годы независимости, пожалуй, Украина понесла в спорте. Количество атлетов, которые бы могли реально бороться за награды самых престижных соревнований в составе национальной сборной по разным видам, составляет многие десятки, если не сотни человек.

Одной из самых ярких звезд Украины в зимних видах спорта за эти годы была и продолжает оставаться Оксана Баюл. Первая в истории страны Олимпийская чемпионка – Лиллехаммера-1994, чемпионка мира и двукратная чемпионка Украины с середины 90-х годов живет в США.

Сначала ее жизнь за океаном привлекала только репортеров таблоидов – алкоголизм, многочисленные аварии и лечение в наркологической клинике. Впрочем, со временем, спортсменка остепенилась. С 2001 по 2005 годы выступала в профессиональном спорте, а сейчас периодически участвует в ледовых шоу. Кстати, гражданства США у нее нет, только вид на жительство. Более того, в последние годы Баюл неоднократно озвучивала мысль вернуться в Украину и поднимать в стране уровень фигурного катания. Пока что она ограничивается периодическими краткосрочными визитами в родной Днепропетровск.

А вот кто из фигуристов не смог сполна реализоваться на родной земле, так это Юлия Обертас, Алена Савченко и Татьяна Волосожар. Спортсменки выступают в дисциплине «парное катание», и своих партнеров, с которыми можно было бы реально покорять мировые вершины, нашли за рубежом.

Так, Волосожар уже три года живет в РФ, катается в паре с Максимом Траньковым (Россия), уже стала чемпионкой мира в 2013 году, выиграла два последних европейских первенства (в 2012 и 2013 годах), и абсолютно не жалеет о своем решении отказаться от украинского гражданства: «Когда я еще ничего не добилась в новой (российской, — УНИАН) сборной, у меня уже была квартира, которую мне сняли прямо возле катка... Было отличное питание, регулярные занятия в тренажерном зале. Все это немаловажно для стабильно классных выступлений... В Украине, когда я выступала за команду, не могла добиться таких результатов... Думаю, мне там ни сейчас, как спортсмену, ни в будущем делать нечего».

Недооцененными были в своей стране и Обертас, которая выступала в паре с Сергеем Славновым (РФ), уже завершившая карьеру, став серебряной призеркой европейского первенства, и Савченко, которая, в паре с Робином Шолковы (Германия), принесла немцам за последние годы четыре золота в мировых и европейских первенствах и бронзу Олимпиады-2010 в Ванкувере.

«В украинской команде я бы не стал чемпионом мира»

Немало потерь за годы независимости Украина понесла и в самом престижном зимнем виде спорта — хоккее. Вплоть до того, что из игроков, покинувших Украину, можно было бы создать целую сборную. Судите сами – Виталий Вишневский, Николай Жердев, Антон Бабчук, Андрей Михнов, Алексей Житник, Виталий Аникеенко, Дайнюс Зубрус (все перебрались в Россию), Виктор Лахматов и Олег Сирица (оба в Швейцарии).

Здесь вообще ситуация доходит до анекдотичной. Так, родной брат Андрея Михнова – Алексей, выступает за сборную России. И на чемпионате мира, когда еще сборная Украины выступала в элитном дивизионе, братья играли друг против друга. Правда, это продолжалось лишь до 2007 года. Последние годы украинская сборная далека от элиты. В нынешнем сезоне, к примеру, команда выиграла чемпионат мира в третьем дивизионе, завоевав право через год выступить во втором. Теперь же все игроки, уехавшие в Россию, являются чемпионами и призерами мировых первенств, а большинство из них – призерами Олимпийских игр.

Наиболее титулованный в их рядах – Алексей Житник, ставший олимпийским чемпионом еще в 1992-м году в составе Объединенной команды СНГ, а, спустя год уже в составе сборной России – чемпионом мира. Затем он уехал в НХЛ, где вспомнил о своих корнях: в «Матче всех звезд», самом популярном шоу сильнейшей хоккейной лиги мира, он выходил на лед в форме, на рукаве которой был нашит «жовто-блакитний».

Спортсмен много и безуспешно судился с Международной федерацией хоккея, требуя вернуть себе право выступать за Украину, но чиновники оказались непреклонны. «Я никогда не жалел о том, что решил выступать за сборную России. В конце концов, я с этой командой выиграл чемпионат мира, чего никогда не смог бы добиться с украинской командой. Но, в какой-то момент понял, что я – украинец. К сожалению, этого не поняли в Международной федерации. Это была бы своего рода дань родной школе, городу, где я начинал играть, делал первые шаги, постигал азы. Ведь в Украине я начался как хоккеист», - вспоминает Житник.

Впрочем, возвращаться в Украину хоккеист, периодически переезжающий из России в США и обратно, желания не выказывает. Уровень развития хоккея в этих странах, где он может проявить себя как специалист, несравненно выше.

«Я сделал для Украины достаточно»

Из летних видов спорта самый свежий пример смены гражданства являет собой гимнаст Николай Куксенков. Бронзовый призер чемпионатов Европы 2009 и 2011 годов и чемпион Универсиады-2011 в составе сборной Украины, он, в ноябре 2012 года, объявил о смене гражданства на российское. А уже на Универсиаде-2013 в Казани завоевал три золотые награды в новой команде – в командном первенстве, абсолютном первенстве и упражнении на коне.

Говоря о причинах своего отъезда, спортсмен как мантру повторяет то же, что и другие атлеты, ранее отказавшиеся от украинского гражданства: «Предатель? Мне пока в лицо таких слов никто не говорил. Хотя в интернете я читал негативные отзывы. Что я могу сказать? Это говорят люди, которые не знают, что такое трудиться и вообще не понимают что такое спорт, не думают о том, какова отдача и как оценивается труд спортсмена на Родине. Поэтому не вижу смысла им объяснять, что я два цикла честно выступал за Украину. И, считаю, сделал для нее достаточно».

К слову, из когорты тренеров, которые в огромнейшем количестве покинули Украину за последние 22 года, наиболее успешными можно назвать именно специалистов по гимнастике. Олег Остапенко много лет работал тренером сборной Бразилии, после чего перебрался в Россию, а Рустам Шарипов (один из самых титулованных украинских гимнастов в истории) — тренер молодежной сборной США.

Настоящей спортивной трагедией для Украины можно назвать «исход» украинских футболистов накануне футбольного Чемпионата мира-1994, когда молодому государству было неполных три года. Поездку в составе сборной России на чемпионат мира по футболу-1994 шести украинских игроков (Юрия Никифорова, Ильи Цымбаларя, Сергея Юрана, Виктора Онопко, Андрея Канчельскиса, Владислава Тернавского) их сограждане не восприняли иначе, как предательство.

Нельзя не отметить и потери украинского гандбола. Уроженец Броваров (Киевская обл.) Олег Великий сполна оправдал свою фамилию в составе сборной Германии, где был поистине незаменимым игроком. В 2007 году, в возрасте 30 лет он стал вместе с «Бундестим» чемпионом мира. О Великом говорили, как о гандболисте, способном в одиночку решить судьбу матча. Он мог одинаково эффективно сыграть как на месте левого полусреднего, так и на позиции разыгрывающего.

К сожалению, судьба украинского немца была к нему неблагосклонна. Он, буквально, сгорел от рака (23 января 2010 года) в самом расцвете сил — в возрасте 32-х лет. На следующий день, 24 января, перед матчем Евро-2010 между сборными Германии и Франции все собравшиеся почтили память игрока минутой молчания. А в мае 2011 года в Броварах прошел Международный турнир юношеских команд, посвященный памяти Олега Великого.

Не обойдешь вниманием и баскетбол: киевлянин Виктор Хряпа в составе сборной России становился чемпионом и призером европейского первенства, а также бронзовым призером Игр в Лондоне-2012.

В Лондоне же снискали славу олимпийские чемпионы в составе сборной России по волейболу — Тарас Хтей и Дмитрий Мусэрский. Бронзу на этом же турнире в составе женской волейбольной команды России завоевала бывшая украинка Наталья Гончарова. А вот Николай Павлов раскрылся в составе российской команды уже в более чем солидном возрасте – 31 год. Совсем недавно, в июле 2013-го, он был признан лучшим игроком «Мировой лиги», престижного коммерческого ежегодного турнира, который в этом году выиграла российская команда.

«Я ничего не потерял, только приобрел»

Среди индивидуальных видов спорта можно выделить и вовсе курьезный случай в женской борьбе на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Украинка Ирина Мерлени (чемпионка Афин-2004 и бронзовая призер Пекина-2008) в полуфинале встречалась с представительницей Азербайджана Марией Стадник, уехавшей из Украины после того как не выдержала конкуренции с… Мерлени. И проиграла азербайджанке.

Среди шахматистов наиболее значимыми стали потери в лице Сергея Карякина (Россия), Александра Белявского (Словения) и Вадима Онищука (США). Наибольших успехов из этой тройки добился Карякин, который в 2009-м году (в возрасте 19 лет) указом президента РФ Дмитрия Медведева был принят в гражданство Российской Федерации, а через четыре года прославил Россию, став чемпионом мира по быстрым шахматам.

К слову, если говорить о турнирах национальных сборных, он больше преуспел в украинской команде. В возрасте 14 лет, в 2004 году, Карякин и вся украинская команда стали чемпионами XXXVI Всемирной Шахматной олимпиады. Впрочем, гроссмейстер не жалеет о смене гражданства: «Не пожалел ни разу. Ведь я ничего не потерял, а приобрел очень многое. Я постоянно бываю в Украине, где живут мои родные. Никого из своих украинских друзей тоже не потерял».

…

Это — далеко не полный перечень талантливых, сильных и умных людей, которых потеряла Украина. Причины, по которым они решились на смену гражданства — разные, а результат, в их случае, один: успех и признание в своей отрасли, но – на чужбине. Смогли ли бы они реализовать себя на Родине? Риторический вопрос...

Анастасия Береза, Кирилл Стадниченко, Татьяна Урбанская