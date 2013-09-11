В Канаде разбился вертолет: есть погибшие

Как сообщает телеканал CBC News, крушение произошло в 20.00 понедельника по местному времени (5.00 вторника мск) в 600 километрах к западу от города Резольют.

Находившиеся в вертолете Messerschmitt BO 105S люди вылетели для проверки состояния льда в регионе. На борту помимо пилота находился офицер, работавший на ледоколе Amundsen, и ученый из университета Манитобы, пишет РИА Новости.

Расследование причин инцидента ведет Канадская комиссия по безопасности на транспорте (Transportation Safety Board).