Чеченская мечеть досрочно стала символом России (фото)

Об этом говорится в заявлении оргкомитета на главной странице конкурса, передает Лента.ру.

Две достопримечательности объявили победителями еще до проведения финального голосования, поскольку количество голосов, отданных за каждую из них, «в десятки раз превышает количество голосов, отданных за любой другой из объектов-участников конкурса».

Такое решение оргкомитет принял после проведения технического аудита, который выявил возможную потерю до 5,2 миллиона голосов во время проведения второго тура конкурса, лидером которого стал Коломенский кремль, набрав 38,6 миллиона голосов. Чеченская мечеть в результате голосования, которое завершилось 30 августа, заняла второе место с 38,2 миллиона голосов.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что потерянные голоса могли повлиять только на распределение мест в тридцатке лидеров конкурса, но не на ее качественный состав.