Бельгии националисты добиваются отмены закона об оскорблении короля

По мнению авторов проекта, такой закон не соответствует современности, а, кроме того, в обществе существуют альтернативные законодательные меры наказания за оскорбление, пишет Интерфакс.

"В современной демократии недопустимо, чтобы неизбранный глава государства пользовался законом, который защищает только его самого и членов королевской семьи", - объясняют свою позицию фламандские депутаты.