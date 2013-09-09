Бельгии националисты добиваются отмены закона об оскорблении короля

02:51, 09 сентября 2013
Мир
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Два депутата Палаты представителей Бельгии от фламандской националистической партии "Новый фламандский альянс" заявили бельгийским СМИ, что выдвинули законодательную инициативу по отмене закона от 6 апреля 1847 г. об оскорблении королевского величества.

По мнению авторов проекта, такой закон не соответствует современности, а, кроме того, в обществе существуют альтернативные законодательные меры наказания за оскорбление, пишет Интерфакс.

"В современной демократии недопустимо, чтобы неизбранный глава государства пользовался законом, который защищает только его самого и членов королевской семьи", - объясняют свою позицию фламандские депутаты.

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