Впервые в истории Пакистана президент покинул свой пост

58-летний Асиф Али Зардари занимает пост президента Пакистана с 2008 года, после того, как к власти в стране пришла Пакистанская народная партия.Бывший лидер этой партии Беназир Бхутто, которая дважды занимала пост премьер-министра страны, была женой Зардари. В 2007 году она была убита в результате нападения.

Преемником Зардари стал Мамнун Хусейн. Инаугурация нового главы Пакистана должна пройти 9 сентября.

Хусейн являтся крупным предпринимателем и представителем правящей в Пакистане партии Мусульманская лига-Н. Он был избран 30 июля.

Ранее, 11 мая, в Пакистане в результате всеобщих выборов был сформирован парламент. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях на избирательных участках, эти выборы называли первыми в истории страны демократическими выборами.

Президент Пакистана, согласно действующему законодательству, не имеет значительных полномочий. В 2010 году Зардари согласился принять поправки к конституции, которые передавали большую часть полномочий президента премьер-министру страны.

Главу Пакистана избирают обе палаты парламента и представители региональных законодательных собраний. Президент может занимать свой пост в течение максимум двух пятилетних сроков.