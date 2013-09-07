В России лоб в лоб столкнулись два автобуса, погибли 9 человек (фото)

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадало 22 человека, из них 9 человек погибло», - говорится в сообщении.

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Лобовое столкновение автобусов MAN и Hyundai произошло сегодня, 7 сентябр, около 4.15 на 519 километре автодороги Москва - Рига в Пустошкинском районе, сообщает РИА «Новости».

«Госпитализация потребовалась девятнадцати пострадавшим с травмами различной степени тяжести. По шесть человек направлены в Себежскую и Пустошкинскую районные больницы. Еще семь человек - в Великие Луки» - сообщил представитель регионального управления МВД РФ.

В автобусе Hyundai с 45 пассажирами и двумя водителями, погибли один ребенок и три женщины. В автобусе MAN, в котором находились 47 пассажиров и три члена экипажа, погибли три женщины, один мужчина и один неизвестный.

Представитель МВД сообщил, что по предварительной информации, виновником ДТП является водитель автобуса Hyundai, выехавший на полосу встречного движения.