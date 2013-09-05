В Англии в тумане столкнулись более 100 автомобилей (видео)

Ранее сообщалось о 200 пострадавших, но полиция опровергла эту цифру. Авария произошла в четверг, 5 сентября, около 7:15 по местному времени (09:15 по Киеву).

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Свидетели сообщают, что первые 10 минут после столкновения они, выйдя из автомобилей, слышали только скрежет сплющенного железа - машины все продолжали и продолжали сталкиваться, сообщает newsru.com со ссылкой на местные СМИ.

Участники аварии описывают происходившее как "месиво" и нагромождение машин, грузовиков, фургонов и эвакуаторов.

Один из водителей рассказал, как пытался вместе с сыном добежать до конца развязки и остановить подъезжающие к мосту машины - из-за тумана видимость не превышала 50 метров, и столкновение могло стать еще страшнее.

Предотвратить новые жертвы помог и водитель одного из грузовиков: он развернул свою машину и перегородил въезд на мост, дождавшись прибытия спецслужб.

На месте работали 30 бригад скорой помощи, шесть пожарных машин. Но были такие участки, до которых скорая не могла добраться сразу, и первую помощь оказывали друг другу участники ДТП. Сейчас пострадавшие доставлены в местные госпитали.