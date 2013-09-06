Нигерийская армия ликвидировала 50 боевиков "Боко Харам"

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники, силовики при поддержке авиации нанесли удар по лагерю боевиков в штате Борно. Также военные заблокировали дороги, которыми боевики могли воспользоваться для бегства из лагеря, пишет РИА Новости .

На севере Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее члены добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране.

В мае президент Нигерии Гудлак Джонатан объявил о введении чрезвычайного положения в трех северо-восточных штатах в связи с угрозой нападений боевиков "Боко Харам".