Нигерийская армия ликвидировала 50 боевиков "Боко Харам"
23:17, 06 сентября 2013Мир
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Армия Нигерии уничтожила 50 боевиков из группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны.
"Боко Харам" стоит за большинством терактов совершаемых в Нигерии
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники, силовики при поддержке авиации нанесли удар по лагерю боевиков в штате Борно. Также военные заблокировали дороги, которыми боевики могли воспользоваться для бегства из лагеря, пишет РИА Новости .
На севере Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее члены добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране.
В мае президент Нигерии Гудлак Джонатан объявил о введении чрезвычайного положения в трех северо-восточных штатах в связи с угрозой нападений боевиков "Боко Харам".
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