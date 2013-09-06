ВВС России снова будут разгонять облака

В Москве всю эту неделю держится ненастная, дождливая погода с сильным ветром, сообщает РИА Новости.

"Седьмого сентября ВВС выделят десять специально оборудованных Ан-26 и Ан-12 для обеспечения благоприятных метеоусловий над столицей в День города", - сообщили журналистам в пятницу в управлении пресс-службы и информации Минобороны.

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Самолеты начнут разгонять облака уже в четыре часа ночи.

Усилия будут сконцентрированы в зонах больших скоплениях облачности и повышенной турбулентности на высотах от 3 до 8 тысяч метров.

Практика "создания хорошей погоды" в праздники существует в столице России уже несколько лет. Обычно облака разгоняют в День Победы, День России и на День города.