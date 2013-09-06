США и Великобритания взломали систему шифрования, защищающую личные данные

Об этом пишет 5 сентября газета The Guardian со ссылкой на документы, предоставленные бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

При этом, по данным газеты, Агентство национальной безопасности США (АНБ) не только взламывало существующие шифры с использованием суперкомпьютеров, но также, благодаря тайному сотрудничеству с IT-компаниями и интернет-провайдерами, обнаруживало уязвимые места в механизмах шифрования, а кроме того, ослабляло международные стандарты в этой области, передает Лента.ру.

Как сообщает издание, десятилетняя антикриптографическая программа Агентства национальной безопасности США (АНБ) совершила прорыв в 2010 году, когда спецслужбе удалось собрать «огромное количество данных». При этом ежегодный бюджет секретной программы АНБ, которую сама спецслужба характеризует как «ключ к неограниченному доступу и использованию киберпространства для США», оценивается, согласно документам, в 250 миллионов долларов.

Помимо АНБ, в антикриптографической программе участвовал Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) — британская спецслужба, ответственная за радиоэлектронную разведку и защиту информации государственных органов. По информации The Guardian, она разрабатывала способы взломов зашифрованных данных, проходящих через Hotmail, Google, Yahoo и Facebook.