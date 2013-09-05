Samsung представила «умные» часы за несколько дней до презентации Apple

По замыслу производителя, Samsung Galaxy Gear предназначены быть дополнением к устройствам линейки Samsung Galaxy.

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«Умные часы» способны уведомлять пользователя о входящих вызовах, сообщениях, электронных письмах и т.п. Оповещения о событиях на основном устройстве - смартфоне или планшете - выводятся на экран часов. У пользователя появляется возможность с помощью часов активировать «большое» устройство, которое само откроет интересующее событие, сообщает Cnews.

Для связи с основным устройством Galaxy Gear используют протокол Bluetooth 4.0, который поддерживается в платформе Android, не ранее версии Android 4.3. Таким образом список совместимых с часами смартфонов и планшетов ограничится устройствами, поддерживающими обновление до этой версии.

Сейчас Galaxy Gear совместимы с анонсированными 4 сентября смартфонами Galaxy Note 3 и новым планшетом Galaxy Note 10.1. После обновления прошивок Galaxy Note 2, Galaxy S III и Galaxy S4 часы смогут работать и с этими устройствами.

Сейчас доступны около 70 программ для Galaxy Gear, в числе которых есть, в частности, приложение для отложенного чтения Pocket, Evernote и другие.

Устройство оборудовано процессором с частотой 800 МГц и батареей емкостью 315 мАч, которой, по заверениям Samsung достаточно для одного дня обычного использования устройства.

На борту присутствуют накопитель на 4 ГБ и 512 МБ оперативной памяти.

Размер экрана Galaxy Gear - 1,63 дюйма при разрешении 320×320 пикселей. Он основан на технологии AMOLED. По бокам экрана встроены два микрофона (один предназначен для шумоподавления).

Встроенная в ремешок камера с разрешением 1,9 МП способна снимать видео с разрешением HD длительностью не более 10 секунд. Звук затвора при фотографировании не отключается.

Как ожидается, устройство начнет поступать на рынки 140 стран с 25 сентября 2013 г. при рекомендованной цене $299.