УЕФА запретил приносить в жертву животных на стадионах

Как сообщает сайт издания The Guardian, директор по соревнованиям УЕФА Джорджо Маркетти направил в адрес «Шахтера» письмо, в котором пригрозил санкциями в случае новых жертвоприношений.

По теме: УЕФА приветствует решение CAS о дисквалификации "Металлиста"

Маркетти написал, что некоторые ритуалы и обычаи могут быть укоренены в сознании людей, но это не значит, что они должны иметь отношение к футболу. «Жертвоприношения на поле или на стадионе абсолютно неуместны и недопустимы», — подытожил директор УЕФА, сообщает Lenta.ru.

Предупреждение «Шахтеру» УЕФА вынес через несколько дней после обращения организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) с требованием запретить ритуальные убийства животных на футбольных стадионах.

Обращение PETA появилось после того, как стало известно, что перед отборочной игрой Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» на стадионе в Астане в жертву был принесен баран. Игра, состоявшаяся 20 августа, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Перед ответным матчем у наставника «Шахтера» Виктора Кумыкова спросили, собираются ли игроки и тренеры команды вновь принести в жертву барана. Кумыков ответил: «Возможно, да». На вопрос, где казахи собираются взять овцу, тренер заявил, что в Шотландии их много, поэтому трудностей с этим не возникнет.

Ответная встреча пройдет вечером 28 августа в Глазго. Если игра завершится с устраивающим карагандинцев счетом, то «Шахтер» станет первой командой из Казахстана, пробившейся в групповой турнир Лиги чемпионов.