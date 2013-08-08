Саакашвили: Я всегда говорил Путину приятные вещи

Такое заявление, как передает lenta.ru со ссылкой на REGNUM, он сделал в интервью телеканалу «Рустави-2», подготовленному в преддверии очередной годовщины августовской войны 2008 года.

«Я всегда говорил президенту РФ Владимиру Путину приятные вещи, вел себя как овца перед волком, но никогда волк не будет хорошо относиться к барашку», — отметил глава Грузии. Президент также призвал грузинский народ учесть его (президента) опыт и придерживаться курса на европейскую интеграцию.

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«Мы не должны быть баранами, этот путь мы уже прошли, но ничего от этого не выиграли», — заключил Саакашвили. Наладить отношения с Россией, по его мнению, можно лишь в том случае, если грузинский народ готов «отказаться от важной части своей территории, отказаться от развития, от надежды на будущее».

Говоря о войне 2008 года, грузинский президент назвал ее неизбежной. Вину за конфликт он, как и раньше, возлагает на Россию, обвиняя ее в намерении «контролировать Грузию и отторгнуть Абхазию и Южную Осетию».

Заявлениям Саакашвили предшествовали выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева, посвященные войне 2008 года и нынешним отношениям с Грузией. Глава правительства РФ позитивно оценил своего грузинского коллегу — лидера ныне правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили (который является оппонентом Саакашвили). Президента Грузии Медведев при этом назвал «военным преступником» и «абсолютно нерукопожатным лицом».

Напомним, сегодня, 8 августа, исполняется пять лет с начала российско-грузинского военного конфликта, завершившегося де-факто отделением Абхазии и Южной Осетии от Грузии.