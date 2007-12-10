В результате взрыва в России пострадали двое украинцев

В результате взрыва в рейсовом автобусе сообщением Пятигорск-Ставрополь, который произошел 9 декабря возле автовокзала г. Невинномыск (Россия), пострадали двое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Сейчас пострадавшие проходят специальное лечение в Невинномысской городской больнице Ставропольского края, их родные информированы об инциденте.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону и в Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, жертвами стали две женщины. Еще 13 пассажиров ранены, шесть из них госпитализировали.