В результате взрыва в России пострадали двое украинцев
16:15, 10 декабря 2007Мир
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Родным сообщили об инциденте
В результате взрыва в рейсовом автобусе сообщением Пятигорск-Ставрополь, который произошел 9 декабря возле автовокзала г. Невинномыск (Россия), пострадали двое граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Сейчас пострадавшие проходят специальное лечение в Невинномысской городской больнице Ставропольского края, их родные информированы об инциденте.
Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону и в Департаменте консульской службы.
Как сообщал УНИАН, жертвами стали две женщины. Еще 13 пассажиров ранены, шесть из них госпитализировали.
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