От Guardian требуют уничтожить материалы, полученные от Сноудена

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление главного редактора Guardian Алана Расбриджера.

Как сообщил Расбриджер, ему несколько раз звонили "очень серьезные правительственные чиновники, заявлявшие, что действуют в интересах премьер-министра". После этих звонков у редактора состоялись две встречи с представителями британских властей, в ходе которых у него потребовали "возврата или уничтожения всех материалов", которые газета получила от Сноудена. По словам Расбриджера, в случае несогласия чиновники угрожали ему судом.

По информации Associated Press, Расбриджер заявил также о недавнем уничтожении нескольких жестких дисков с компьютеров газеты Guardian, якобы произведенном под контролем британских спецслужб.

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Не называя точной даты, главный редактор издания сообщил, что двое агентов британского Центра правительственной связи (GCHQ), который занимается электронной разведкой, проконтролировали уничтожение носителей информации в лондонском офисе издания. По предположению Расбриджера, таким образом власти страны пытались уничтожить сведения, которые могли бы попасть в руки "китайских спецагентов". "Это было одним из безумнейших моментов в долгой истории Guardian", - заявил он.

В минувший понедельник, замечает РИА Новости, журналист газеты Guardian Гленн Гринвальд, контактирующий с Эдвардом Сноуденом, заявил о намерении более "агрессивно" подходить к вопросу публикации новых материалов от экс-сотрудника ЦРУ после того, как власти Британии задержали в аэропорту Хитроу его друга Дэвида Миранду.

Журналист отметил, что в его распоряжении имеется множество документов о программах слежки британских спецслужб, и он намеревается опубликовать материалы, освещающие деятельность спецслужб в Британии.