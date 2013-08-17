Правительство Египта хочет распустить организацию «Братья-мусульмане»

Как сообщил представитель египетского правительства, предложение премьера о роспуске Братьев-мусульман рассматривают профильные министры, сообщает Euronews.

Беблави высказал свое предложение министру по вопросам социальной политики, ведомство которого отвечает за деятельность неправительственных организаций в Египте.

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По словам представителя правительства Шерифа Шавки, предложение тщательно изучается.

Напомним, именно организация "Братья-мусульмане", которая является близкой к экс-президенту Египта Мохаммеду Мурси, после его отстранения от власти начала сопротивляться такому шагу. Организация вывела на улицы городов Египта многотысячные акции протеста.

Временное правительство страны ввело чрезвычайное положение и комендантский час, но и это не остановило сторонников экс-президента. В частности, вчера по всей стране проводилась акция "День гнева", которая теперь переросла в "Неделю гнева". В ходе вчерашней акции был убит сын верховного духовного руководителя "Братьев-мусульман" Мухаммеда аль-Бадиа Омар.