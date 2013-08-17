Сын верховного религиозного лидера Братьев-мусульман застрелен в Каире

Сын верховного наставника организации ''Братья-мусульмане'' Мухаммеда аль-Бадиа скончался от пулевого ранения, полученного им у окруженной силовиками мечети ''Аль-Фатх'' в центре Каира, об этом сообщается на официальном сайте ''Партии свободы и справедливости'', передает РИА Новости.

Отмечается, что Омар аль-Бадиа - инженер по профессии, участвовал в акциях протеста, проводившихся исламистами в пятницу, вылившиеся в столкновения с полицией по всей стране. Наиболее ожесточенные стычки произошли у мечети ''Аль-Фатх'' на каирской площади Рамзес, ставшей главным оплотом оппозиционеров после того, как армия и полиция с применением огнестрельного оружия разогнали их манифестации и митинги.

В настоящий момент мечеть окружена и многочисленные сторонники свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси отказываются покидать ее стены. Больше силовиков они опасаются окруживших мечеть горожан - противников исламистов, которые, вооружившись ножами, камнями и палками, сбиваются в дружины и нападают на них.

В мечети развернут госпиталь. Сюда же весь вчерашний день привозили тела погибших. "У нас тут 65 трупов, и мы оказали помощь 2 тысячам пострадавших", - сказал РИА Новости один из работающих в мечети медиков.

Исламистская оппозиция объявила пятницу "днем гнева"и призвала своих сторонников выйти на "марш миллионов". По официальным данным, число исламистов и представителей силовых структур, погибших в столкновениях по всей стране, превысило 90 человек. После разгона митингов и шествий лидеры исламистов пообещали продолжить акции протеста.