В Республике Сербской проходят внеочередные выборы президента

Боснийские сербы избирают руководителя

Боснийские сербы избирают сегодня Президента Республики Сербской. На этот пост претендуют 11 кандидатов, но победителем, скорее всего, станет Райко КУЗМАНОВИЧ от правящего Союза независимых социал-демократов. Первые предварительные результаты станут известны ночью, сообщает радио "Свобода". Республика Сербская входит в состав Боснии вместе с мусульмано-хорватской федерацией.

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