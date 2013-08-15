В Египте - 10 тысяч туристов из Украины

Украинские туроператоры совместно с авиакомпаниями и отельерами обсуждают возможность предоставления выплат компенсаций туристам, которые приобрели туры в Египет, но отказываются от поездки из-за обострения ситуации в стране, сообщила Ассоциация лидеров туристического бизнеса Украины (АЛТУ).

По данным ассоциации, в Египте по состоянию на 15 августа отдыхают около 10 тыс. туристов из Украины, 70% из которых должны планово вернуться в Украину в течение ближайшей недели.

При этом АЛТУ вновь отметила, что согласно информации египетских партнеров украинских туроператоров, в настоящее время ситуация в курортных регионах и гостиницах Египта, где находятся украинские туристы, остается стабильной.

По теме: МИД просит украинцев не ехать в Египет

Однако, как сообщают российские СМИ, массовые беспорядки в Египте, перекинулись и на курортные города. В Хургаде при попытке штурма здания местного суда сторонниками свергнутого президента Мурси, 1 человек погиб и несколько получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 14 августа обстановка в Египте крайне обострилась после попытки властей снести два палаточных лагеря сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси в Каире. Операция переросла в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, последние открыли стрельбу. По последним официальным данным около 150 человек были убиты и еще около 1 тысячи - ранены.

В связи с этими событиями Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну без насущной необходимости, а отдыхающим в курортных городах - проводить отдых на территории гостиничных комплексов и не выезжать за их пределы.

Как сообщил УНИАН директор по продажам и маркетингу туроператора «TUI Ukraine» Тарас Демура, 15 августа были зафиксированы первые случаи отказа туристов от посещения Египта.

При этом украинские туроператоры не исключают возможности полной остановки туристического потока в Египет, одно из наиболее популярных направлений среди украинских туристов, в случае обострения ситуации в курортных городах страны.