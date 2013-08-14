Столкновения в Египте: Минздрав подтвердил гибель 95 людей в Каире
Минздрав Египта сообщил о 95 погибших в столкновениях между силовиками и исламистами.
Девяносто пять человек стали жертвами столкновений между силовиками и сторонниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси, свыше 800 получили ранения.
Как передает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель египетского Минздрава.
Ранее ведомство сообщало о пятнадцати погибших.
По данным исламистов, в столкновениях погибло около двух тысяч человек.
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Силы египетского МВД совместно с подразделениями армии утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников Мурси в Каире. Полиция для этих целей использует гранаты со слезоточивым газом. Позже столкновения перекинулись и на другие провинции страны. Исламисты утверждают, что МВД и армия применяют огнестрельное оружие. В этом же исламистов обвиняют и силовики.