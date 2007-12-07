Террористы по-своему любят Рождество

После происшествия в Омахе, в результате которого погибло девять человек, торговые центры в США вводят более строгие правила безопасности. Это особенно актуально в период праздников, когда количество посетителей резко возрастает.

Проблему составляет то, что ужесточение мер, направленных на безопасность, не вызывает энтузиазма у американцев. Опросы показывают, что большинство людей не согласны даже на такие базовые меры предосторожности, как обязательное прохождение через рамки металлодетектора на входе в торговый комплекс, сообщил журналистам представитель Международного совета по вопросам торговых центров (International Council of Shopping Centers).

После событий 11 сентября 2001 года многие торговые центры обзавелись камерами высокого разрешения на парковках, собаками-ищейками и ввели обязательный досмотр всех грузовых машин, въезжающих на их территорию. Но ситуации, подобные инциденту в Омахе, тяжело предотвратить с помощью этих мер, считают эксперты. Торговый центр, послуживший площадкой для стрельбы 5 декабря, незадолго до происшествия получил от правительства 45 тысяч долларов для развития службы безопасности.

"Если мы обратимся к многолетнему опыту, то увидим, что для Аль-Каеды типично планировать акты устрашения на рождественские праздники", - отметил специальный агент ФБР Росс Райс.

Владельцы торговых центров и спецслужбы США сходятся в одном: даже самые серьезные нововведения не могут полностью обезопасить посетителей общественных мест. Задача сводится к такой методике сбора информации, которая позволит заранее знать о возможной угрозе.

Лента.ру