Путин может возглавить Беларусь, но Лукашенко об этом пока не знает

Лидер партии "Единая Россия" Борис Грызлов, отвечая на вопрос о вероятности занятия Владимиром Путиным поста главы Союзного государства России и Белоруссии, отметил, что формирование высших органов Союзного государства - вопрос конституционного акта, который пока не доработан окончательно. "Именно в этом документе, - подчеркнул Б.Грызлов, - и будут прописаны полномочия президента Союзного государства". Он особо подчеркнул, что глава Союзного государства не будет избираться путем всенародного голосования.

"Я не буду называть, на какую должность мог бы претендовать В.Путин, он мог бы занимать любую должность", - сказал Б.Грызлов.

Накануне визита российского президента в Минск, намеченного на 13-14 декабря, радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что Владимир Путин станет главой Союзного государства России и Белоруссии после того, как покинет пост президента России. А лидер Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, возглавит союзный парламент. Об этом радиостанции якобы сообщили источники в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Однако власти Белоруссии ничего подобного не подтверждают. "В Белоруссии с удивлением восприняли эту непонятно откуда взявшуюся "информацию". И так как она появилась в российских СМИ, то за комментариями рекомендую обращаться к российской стороне", - отметил глава пресс-службы президента Белоруссии.

В Минске отмечают, что в утвержденной повестке дня предстоящего заседания Высшего государственного совета Союзного государства отдельный вопрос о проекте Конституционного акта и ходе его подготовки отсутствует. С таким заявлением выступил и.о.главы представительства постоянного комитета Союзного государства в Минске Анатолий Комисарчук. По его словам, на заседании Высшего госсовета в Минске планируется рассмотреть 12 вопросов, главным из которых станет союзный бюджет-2008.