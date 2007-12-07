Генсек НАТО: принятие Украины зависит исключительно от неё

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР отмечает, что возможность членства Украины в Альянсе зависит исключительно от Киева.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Я.СХЕФФЕР заявил сегодня на пресс-конференции по завершении заседания комитета «Украина-НАТО» на уровне министров иностранных дел.

«Мы хотим подождать, когда будет сформировано новое правительство, назначен новый министр иностранных дел, которого мы надеемся увидеть в ближайшее время здесь в Брюсселе. В целом этот процесс зависит от Украины и от ее готовности продолжать реформы», - сказал он, отвечая на вопрос относительно того, какие причины не позволили министрам иностранных дел Альянса дать «зеленый свет» Украине на присоединение к плану действий относительно членства в НАТО на саммите НАТО в Бухаресте в апреле следующего года.

Вместе с тем генсек НАТО подчеркнул, что Украина и НАТО продолжат активное сотрудничество.

Он также еще раз отметил готовность НАТО и в дальнейшем помогать Украине в проведении необходимых реформ.

Как сообщал УНИАН, Киев на заседании комитета «Украина-НАТО» на уровне министров иностранных дел пытался получить от партнеров по НАТО заверения в возможности присоединения к плану действий относительно членства в НАТО на саммите НАТО в Бухаресте.