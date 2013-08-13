Стена, у которой расстреляли чету Чаушеску, станет туристическим объектом
Место казни экс-президента Румынии Николае Чаушеску в сентябре станет доступным для туристов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.
Для посещений откроется военный гарнизон Тырговиште, где 25 декабря 1989 года состоялся суд над бывшим диктатором. Туристы смогут увидеть стену, у которой расстреляли Чаушеску и его жену Елену. Стене вернули те цвета, в которые она была выкрашена в момент казни. Публике будут представлены кровати, на которых супруги спали накануне расстрела, а также кровать их охранника.
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Также с сентября на военном гарнизоне откроется выставка, посвященная истории здания, где в XIX и начале XX века находилось кавалерийское училище.
В 1989 году революционный военный трибунал Румынии обвинил Чаушеску, возглавлявшего Румынию с 1965 по 1989 год, и его жену Елену в геноциде и подрыве государственной власти и приговорил к расстрелу. Президент и его супруга были захоронены на военном кладбище Генчеа (Ghencea) в Бухаресте, причем некоторое время их могилы были безымянными.