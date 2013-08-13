В Дарфуре повстанцы захватили российский вертолет: на борту двое украинцев

Двое граждан Украины находятся на борту вертолета, зафрахтованного российской компанией, который был захвачен повстанцами в суданском регионе Дарфур.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий новостной портал World Bulletin, об этом турецкому агентству "Анатолия" сказал представитель смешанной операции ООН и Африканского союза (UNAMID) в Судане Кристофер Чикманик (Christopher Cycmanick).

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Ранее агентство Франс Пресс передало информацию о том, что повстанцы в суданском регионе Дарфур захватили и удерживают зафрахтованный российской компанией вертолет, который работал по контракту с миссией миротворцев ООН. Вертолет не носил опознавательных знаков ООН. Трое членов экипажа были задержаны повстанцами из Армии освобождения Судана. Один из летчиков - гражданин Судана.