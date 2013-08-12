Дефицит бюджета США в июле оказался хуже прогноза

Дефицит бюджета США в июле составил 97,6 миллиарда долларов против дефицита в 69,6 миллиарда долларов годом ранее, сообщило министерство финансов страны.

Таким образом, показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 94 миллиардов долларов, отмечает РИА Новости.

Объем государственных расходов в отчетном месяце вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 297,62 миллиарда долларов против 254,2 миллиарда долларов, а объем доходов составил 200 миллиардов долларов против 184,6 миллиарда долларов годом ранее.

Совокупный дефицит за октябрь-июль 2012-2013 фингода достиг 607 миллиардов долларов, что на 38% меньше показателя за аналогичный период 2011-2012 фингода.