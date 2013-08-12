Аналитики: Дефицит бюджета США составил $94 миллиарда

Аналитики, опрошенные порталом dailyfx.com, ожидают, что дефицит бюджета США увеличился до 94 миллиарда долларов против 69,6 миллиардов в июле 2012 года, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, Moody's повысило прогноз суверенного кредитного рейтинга США с "негативного" ​​до "стабильного"​​.

Сам рейтинг, выставленный на отметке Aaa, был подтвержден. Негативный прогноз по рейтингу американских долговых обязательств действовал с августа 2011 г.