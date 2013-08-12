Аналитики: Дефицит бюджета США составил $94 миллиарда
09:02, 12 августа 2013Мир
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Минфин США в понедельник опубликует данные по дефициту бюджета страны за июль.
Дефицит бюджета США возрос до 94 млрд / Фото : china.com.cn
Аналитики, опрошенные порталом dailyfx.com, ожидают, что дефицит бюджета США увеличился до 94 миллиарда долларов против 69,6 миллиардов в июле 2012 года, сообщает РИА Новости.
Как сообщал УНИАН, Moody's повысило прогноз суверенного кредитного рейтинга США с "негативного" до "стабильного".
Сам рейтинг, выставленный на отметке Aaa, был подтвержден. Негативный прогноз по рейтингу американских долговых обязательств действовал с августа 2011 г.
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