В Чехии поставили радар американской ПРО

В Чехии возле населенного пункта Мишов в Западной Богемии, в 90 километрах юго-западнее Праги, завершен монтаж радара американской противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщили в Министерстве обороны Чехии, работоспособность установки будет испытана в январе 2008 г. Его сооружение обошлось НАТО в 21 млн. евро, передает агентство «Defense Express»

Радар установлен на так называемом поле Аустерлица, где в ноябре 1805 года состоялась Битва трех императоров (Наполеона, Александра I и Франца II), которая завершилась поражением русско-австрийской коалиции. Аустерлицем назывался нынешний чешский город Славков.