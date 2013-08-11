В аэропорту Пекина из-за грозы отменены более 100 рейсов

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в китайской столице продолжатся до ночи. Службы аэропорта призывают пассажиров следить за расписанием рейсов в связи с возможными их задержками и отменами.

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Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

От удара молнии сегодня в столичной воздушной гавани погиб технический сотрудник.

Пропускная способность международного аэропорта ”Шоуду”, открывшегося в 1958 году, составляет 82 млн пассажиров в год. В настоящее время его услугами пользуются более 90 авиакомпаний, выполняющих рейсы в 127 китайских и 109 зарубежных пунктов назначения.