Путин отказался от мандата

Вчера появилась информация, что первый номер федерального списка «Единой России» Владимир Путин депутатом работать не будет, что, собственно, и предполагалось. «Это не политическое, а чисто техническое решение», - прокомментировал глава исполкома «Единой России» Андрей ВОРОБЬЕВ. Путинский мандат достанется товарищам из регионального списка партии, может быть, из Магадана.

Теоретически Путин мог попридержать мандат и, перестав быть президентом, пойти работать в Думу. Закон позволяет отложить исполнение депутатских обязанностей до нужных времен. И, конечно же, товарищи по партии радостно избрали бы Путина председателем парламента. Но он отказывается от мандата сейчас, а значит, не станет и спикером Думы. Похоже, еще одним местом будущего трудоустройства Путина стало меньше, интрига сохраняется.

Всего в «Единой России» будет более сотни отказников - это министры, губернаторы и прочие «паровозы», которые в парламент партию ввозят, но работать в него не идут, предпочитая трудиться на благо партии (и народа) на своих местах.

Комсомольская правда