Washington Post: Путин совершил новую Октябрьскую революцию

События, происходящие в России сегодня, можно смело назвать отголосками Октябрьской революции. Как пишет газета The Washington Post, в данный момент внимание мира сосредоточено на результатах парламентских выборов в России и выходе страны из ДОВСЕ, который стал протестом против ракетного щита НАТО в Восточной Европе. Президент России Владимир Путин задал новую четкую стратегию: Россия должна быть мировой державой.

Свое стремление к этому статусу страна начала с завоевания подводных территорий. Борьба вокруг энергетических поставок привела к тому, что 2 августа российская подлодка установила российский флаг на морском дне в районе Северного полюса. 30 октября Россия подала заявку на установление контроля над огромными нефтяными резервами, газом и драгоценными камнями под Ломоносовским хребтом. Подобное завоевание может сделать Россию крупнейшим экспортером нефти. Кроме того, Путин объявил, что Россия разрабатывает новые типы ядерного оружия, и назвал эту программу «грандиозной». Также Россия ищет пути расширения своих военно-морских зон, начиная со стартовавшего 3 августа проекта по созданию военно-морских баз в Средиземном море, прежде всего, в Сирии.

Какова бы ни была ее сила как страны, Россия рассудила, что быть в одиночестве опасно и что ей также нужен альянс. Варшавский пакт ушел в небытие, и хорошим субститутом может быть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме того, как пишет газета, так как ведение войны больше не является монополией солдат, то начались боевые действия в интернете. Об этом свидетельствуют кибератаки против Эстонии. Хотя Россия опровергла свою причастность, до сих пор считается, что за этим саботажем стояла именно она. Завоевания, средства сдерживания, альянс и интернет-война свидетельствуют о том, что спустя 90 лет после Октябрьской революции началась новая российская эра, отмечает издание.

Газета.ру